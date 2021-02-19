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  • «Не списывайте «Барселону» со счетов». Брайтвайт – после 1:4 от «ПСЖ»

«Не списывайте «Барселону» со счетов». Брайтвайт – после 1:4 от «ПСЖ»

19 февраля 2021, 09:49
8

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

«Разочарован результатом матча с «ПСЖ». У нас есть время, чтобы все проанализировать и продолжить усердно работать. Не списывайте нас со счетов», – написал Брайтвайт в твиттере.

  • «Барселона» пропустила 12 голов в двух последних матчах плей-офф Лиги чемпионов
  • Каталонский клуб впервые в истории проиграл два домашних матча подряд в еврокубках.
  • Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.

Источник: твиттер Мартина Брайтвайта
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Брейтуэйт Мартин
Комментарии (8)
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Валерий2705
1613720753
Списано... Без вариантов.
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Skull_Boy
1613726609
Твою Барселону уже списали прошлой весной после матча с Баварией
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portero
1613728380
О чём это ... уже списали, пора создавать новую команду. Хави надеюсь придёт и перетрясет это тихое болото...
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raritet
1613730489
Ну это если очень уж такие судьи найдутся-жалостливые любители гномиков. Поставят 3-4 пенальти в ворота хозяев. Но , с другой стороны, Франция такого не выдержит.
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Venom888
1613730978
Ну да, ПСЖ забивал уже 4 мяча в Барсе в 2017 году также в 1/8 финала, а потом в ответке пропустил 6 мячей)) Но это был другая история, да и настрелял ПСЖ сейчас в гостях столько мячей, а не дома) Поэтому здесь результат очевиден и такой ПСЖ не пройдет Барса. Желаю ПСЖ наконец то приблизится к финалу и попробовать стать чемпионом наконец, хоть я и не фанат ни ПСЖ, ни Барсы, а Барсе успешных реформ в команде, чтобы снова стать карающей машиной для любого соперника.
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Cules2013
1613747314
Брайтвайт своими показными интервью начинает раздражать - то он рассказывает, что не собирается уходить из Барсы и будет бороться за место в клубе (да он даже в кризисное время не может ничего толком показать), хотя его продажи хотят по-моему 99% всех, кто имеет хоть какое отношение к Барсе, то толкает пафосные речи и настрое, победах и а потом выходит на поле и растворяется. Это уже похоже на психологическую защиту, когда желаемое выдаётся за действительное.
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CSKA57
1613921805
Научитесь сначала с Кадисом играть! Отгрузит вам ПСЖ дома еще пяток!
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DeStar
1614002325
в этот раз вряд ли будет чудо. Псж дома уже не упустит выход, если , конечно, барса не готова показать лучший матч за последние года 4
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