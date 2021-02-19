«Не списывайте «Барселону» со счетов». Брайтвайт – после 1:4 от «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).
«Разочарован результатом матча с «ПСЖ». У нас есть время, чтобы все проанализировать и продолжить усердно работать. Не списывайте нас со счетов», – написал Брайтвайт в твиттере.
- «Барселона» пропустила 12 голов в двух последних матчах плей-офф Лиги чемпионов
- Каталонский клуб впервые в истории проиграл два домашних матча подряд в еврокубках.
- Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.
Источник: твиттер Мартина Брайтвайта