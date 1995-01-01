Гризманн: «Барселоне» нужно исправляться, биться до последней секунды»

С себя начни. Мог забить ПСЖ, не забил. Те же претензии и к Дембеле. Старались, не спорю, но нужно стараться лучше. Хоть это и смешно писать, но тот же Брайтвайт вгрызался в каждый мяч, хоть и бестолковый он, но вот кто-то, а он старается на все 120%, и хотя бы оборону соперника смог сильно напрячь. Мартин, по-моему, один из немногих в Барсе, кто сейчас понимает, что играть за этот клуб - это привилегия, а не данность, даже в такой проблемный период в клубе.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился наблюдениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
- Каталонцы проиграли на «Камп Ноу» со счетом 1:4.
- Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.
«Конечно, мы хотим представлять «Барсу» не так. Нужно исправляться, биться до последней секунды ответного матча.
Посмотрим, что получится. Сегодня мы сыграли плохо», – сказал Гризманн.