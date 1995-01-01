Гризманн: «Барселоне» нужно исправляться, биться до последней секунды»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился наблюдениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Каталонцы проиграли на «Камп Ноу» со счетом 1:4.

Ответная игра пройдет 10 марта в Париже.

«Конечно, мы хотим представлять «Барсу» не так. Нужно исправляться, биться до последней секунды ответного матча.

Посмотрим, что получится. Сегодня мы сыграли плохо», – сказал Гризманн.