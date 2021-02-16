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  • «Кэп, гордимся!» Джикия встретился на «Открытие Арене» с ребенком, которому оплатил протез стоимостью 238 тысяч рублей

«Кэп, гордимся!» Джикия встретился на «Открытие Арене» с ребенком, которому оплатил протез стоимостью 238 тысяч рублей

16 февраля 2021, 16:59
22

Капитан «Спартака» Георгий Джикия встретился на домашнем стадионе с подопечным благотворительного фонда «Спартак – детям» Павлом Дроботом. В прошлом году игрок оплатил ребенку протез стоимостью 238 тысяч рублей.

«Три месяца спустя семья Дробот на один день прилетела в заснеженную Москву. В столице мальчик обрел протез предплечья, о котором близкие мечтали с самого его рождения.

Сразу после протезирования Паша с мамой приехали на арену, где их уже ждал Георгий.

В такой день не могло обойтись без подарков! Паша передал Георгию традиционную казачью нагайку, а наш капитан подписал для мальчика и его друзей коллекционные карточки и футболку.

За день, проведенный вместе, ребята стали настоящими друзьями. Георгий пригласил Пашу с мамой на матч «Спартака», а те пообещали приехать уже ближайшей весной!

Подопечный нашего фонда остался в восторге от встречи. Он дал слово, что будет делиться с Георгием новыми успехами, которые теперь стали возможными благодаря протезу!

Спасибо, кэп! Гордимся!» – сказано на официальном сайте благотворительного фонда.

  • Павлу Дроботу 14 лет.
  • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, отказывался за это время от предложения перейти в «Зенит».
  • 20 февраля «Спартак» проведет матч Кубка России против «Динамо».

Источник: официальный сайт официального фонда «Спартак-детям»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (22)
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VVM1964
1613485004
И это не не первая новость про благотворительность со стороны игроков Спартака - хороший пример для остальных и не только футболистов , могли бы и наши толстосумы тоже раскошелиться , а у нас много " БОГАТЕНЬКИХ БУРАТИНО " как среди политиков , депутатов , чиновников , таки среди артистов , не говоря уж про лиц " особо приближенных к царю " .
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Hektor 84
1613485821
Молодец Георгий!!! На таких надо нашим чинушам равняться!
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NewLife
1613487994
Достойно, Георгий !
Ответить
zigbert
1613489796
Молодец Георгий! Достойный поступок.
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Fusballer
1613494129
Дзюбинью по просмотрам не переплюнут все добрые поступки спартаковцев.
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Из Твери Леха
1613497694
Покойный Иван Ткаченко делал это анонимно.
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САДЫЧОК
1613498074
Очень хороший поступок ! Но , не надо афишировать.
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ALEXMAN888
1613501454
Красава!!!
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Plyash
1613507903
В любом случае Джи молодец,для Павла это надежда на совершенно другой уровень жизни.Спасибо за парня.
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maksimg8bykov
1613510750
Дeвyшки ищyт CEKC. Краcивые и не очень, одинoкие и замyжниe xoтят трахаться и дают бeз дeнeг и отнoшeний, всe aнoнимнo и безoпаснo.!!! Peгиcтрирyйся и *** TeлoK.---- https://tinylink.pt/LlyvR
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