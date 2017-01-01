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    «Кэп, гордимся!» Джикия встретился на «Открытие Арене» с ребенком, которому оплатил протез стоимостью 238 тысяч рублей

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия встретился на домашнем стадионе с подопечным благотворительного фонда «Спартак – детям» Павлом Дроботом. В прошлом году игрок оплатил ребенку протез стоимостью 238 тысяч рублей.

    «Три месяца спустя семья Дробот на один день прилетела в заснеженную Москву. В столице мальчик обрел протез предплечья, о котором близкие мечтали с самого его рождения.

    Сразу после протезирования Паша с мамой приехали на арену, где их уже ждал Георгий.

    В такой день не могло обойтись без подарков! Паша передал Георгию традиционную казачью нагайку, а наш капитан подписал для мальчика и его друзей коллекционные карточки и футболку.

    За день, проведенный вместе, ребята стали настоящими друзьями. Георгий пригласил Пашу с мамой на матч «Спартака», а те пообещали приехать уже ближайшей весной!

    Подопечный нашего фонда остался в восторге от встречи. Он дал слово, что будет делиться с Георгием новыми успехами, которые теперь стали возможными благодаря протезу!

    Спасибо, кэп! Гордимся!» – сказано на официальном сайте благотворительного фонда.

    • Павлу Дроботу 14 лет.
    • Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, отказывался за это время от предложения перейти в «Зенит».
    • 20 февраля «Спартак» проведет матч Кубка России против «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт официального фонда «Спартак-детям»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20516

      Боцман59rus 27 секунд назад

      Он на бензин больше тратит, так что помог и забыл, нечего пиариться

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      Рейтинг: +25829

      VVM1964 3 минуты назад

      И это не не первая новость про благотворительность со стороны игроков Спартака - хороший пример для остальных и не только футболистов , могли бы и наши толстосумы тоже раскошелиться , а у нас много " БОГАТЕНЬКИХ БУРАТИНО " как среди политиков , депутатов , чиновников , таки среди артистов , не говоря уж про лиц " особо приближенных к царю " .

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