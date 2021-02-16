«Кэп, гордимся!» Джикия встретился на «Открытие Арене» с ребенком, которому оплатил протез стоимостью 238 тысяч рублей

Капитан «Спартака» Георгий Джикия встретился на домашнем стадионе с подопечным благотворительного фонда «Спартак – детям» Павлом Дроботом. В прошлом году игрок оплатил ребенку протез стоимостью 238 тысяч рублей.

«Три месяца спустя семья Дробот на один день прилетела в заснеженную Москву. В столице мальчик обрел протез предплечья, о котором близкие мечтали с самого его рождения.

Сразу после протезирования Паша с мамой приехали на арену, где их уже ждал Георгий.

В такой день не могло обойтись без подарков! Паша передал Георгию традиционную казачью нагайку, а наш капитан подписал для мальчика и его друзей коллекционные карточки и футболку.

За день, проведенный вместе, ребята стали настоящими друзьями. Георгий пригласил Пашу с мамой на матч «Спартака», а те пообещали приехать уже ближайшей весной!

Подопечный нашего фонда остался в восторге от встречи. Он дал слово, что будет делиться с Георгием новыми успехами, которые теперь стали возможными благодаря протезу!

Спасибо, кэп! Гордимся!» – сказано на официальном сайте благотворительного фонда.