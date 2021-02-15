Неймар и Ди Мария не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Барселоной»

«ПСЖ» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
В число футболистов, отправившихся в Барселону, не вошли Неймар и Анхель Ди Мария. Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм.
Полузащитник Марко Верратти, пропустивший два последних матча из-за травмы бедра, сможет сыграть с «Барселоной».
- Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится во вторник, 16 февраля.
- Начало встречи – в 23:00 по Москве.
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Источник: твиттер «ПСЖ»