Неймар и Ди Мария не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Барселоной»

«ПСЖ» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

В число футболистов, отправившихся в Барселону, не вошли Неймар и Анхель Ди Мария. Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм.

Полузащитник Марко Верратти, пропустивший два последних матча из-за травмы бедра, сможет сыграть с «Барселоной».

Матч «Барселона» – «ПСЖ» состоится во вторник, 16 февраля.

Начало встречи – в 23:00 по Москве.