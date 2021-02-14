«Арсенал» – «Лидс»: лондонцы не проигрывают в 27 подряд домашних матчах АПЛ против выходцев из Чемпионшипа

В 19:30 по Москве начнется матч 24-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Лидсом». Лондонцы не уступают дома в турнире командам-выходцам из Чемпионшипа 27 встреч подряд (23 победы, четыре ничьи).
Последние такие поражения случались в сезоне-2010/11, когда «Арсенал» уступил дома в АПЛ «Вест Бромвичу» и «Ньюкаслу».
- «Арсенал» в случае победы опередит «Лидс» в таблице.
- В 1-м круге «Лидс» и «Арсенал» голов в очном матче не забили.
- Последний матч команд на «Эмирейтс» состоялся в январе 2020 года (Кубок Англии) и завершился минимальной победой «Арсенала».
Источник: Бомбардир.ру