«Арсенал» – «Лидс»: лондонцы не проигрывают в 27 подряд домашних матчах АПЛ против выходцев из Чемпионшипа

В 19:30 по Москве начнется матч 24-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Лидсом». Лондонцы не уступают дома в турнире командам-выходцам из Чемпионшипа 27 встреч подряд (23 победы, четыре ничьи).

Последние такие поражения случались в сезоне-2010/11, когда «Арсенал» уступил дома в АПЛ «Вест Бромвичу» и «Ньюкаслу».