В конце матча «Крылья Советов» – «Борац» произошла драка

Контрольный матч между «Крыльями Советов» и «Борацем» был досрочно завершен.

Арбитры остановили игру после того, как футболисты обеих команд подрались на поле.

В итоге встреча завершилась минимальной победой самарцев. Единственный гол забил Роман Ежов.