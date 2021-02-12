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    В конце матча «Крылья Советов» – «Борац» произошла драка

    Контрольный матч между «Крыльями Советов» и «Борацем» был досрочно завершен.

    Арбитры остановили игру после того, как футболисты обеих команд подрались на поле.

    В итоге встреча завершилась минимальной победой самарцев. Единственный гол забил Роман Ежов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»

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