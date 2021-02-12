В конце матча «Крылья Советов» – «Борац» произошла драка

Контрольный матч между «Крыльями Советов» и «Борацем» был досрочно завершен.
Арбитры остановили игру после того, как футболисты обеих команд подрались на поле.
В итоге встреча завершилась минимальной победой самарцев. Единственный гол забил Роман Ежов.
Матч «Крылья Советов» – «Борац» (1:0) получился суперэмоциональным. Команды даже не доиграли пару минут до финального свистка. В игре было много борьбы и эмоций. Самарцы вышли победителем в этом поединке. Подготовка продолжается. Идем дальше pic.twitter.com/NpwrkUVJ28— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 12, 2021