Дзюба дразнил обезьяну в зоопарке. Животное забросало его песком

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба побывал в зоопарке в ОАЭ.

Находясь возле вольера с обезьяной, капитан сборной России стал дразнить животное.

Поведение футболиста не понравилось примату, который забросал оппонента песком.

Дзюба заглянул на ферму экзотических животных в Эмиратах.Артема на ней точно надолго запомнят pic.twitter.com/OQ0u9XvgDU