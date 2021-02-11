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    Дзюба дразнил обезьяну в зоопарке. Животное забросало его песком

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба побывал в зоопарке в ОАЭ.

    Находясь возле вольера с обезьяной, капитан сборной России стал дразнить животное.

    Поведение футболиста не понравилось примату, который забросал оппонента песком.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +81

      Pudddle 4 минуты назад

      Зачем вы такие новости выкладываете? Щас хряков бомбить будет не по-детски, что сайт будет глючить! Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +729

      Радио1000шумеров 5 минут назад

      "Гав!" - закричал Дзюба
      "Ананист чертов!!!" - закричала обезьяна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7519

      NewLife 8 минут назад

      Умный гиббон попался, но не догадался пустить струю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5658

      "supermax" 11 минут назад

      ну вот чего сказать про Артемку?...все ж давно сказано...ахах

      0
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      Рейтинг: +15393

      vladimir-7 17 минут назад

      Встреча родственников состоялась, но недружественная.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      paketiwe 18 минут назад

      Сказочный Дзюлбайоп.

      0
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      Рейтинг: +3967

      mamba9090909 28 минут назад

      Не заметил чтобы он дразнил. Он попросил примата попозировать для фото, а тому не понравилось, что его снимают.))

      1
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      Рейтинг: +622

      NIK32RUS 32 минуты назад

      если бы не одежда, то не узнал Человека! Поведение одинаковое же

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -1287

      Бoрат 34 минуты назад

      Братья по разуму пообщались , наконец то Дзюба нашел равного себе по интеллекту . Гыгыгы .

      10
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      Рейтинг: +915

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 36 минут назад

      Новость дня! Однако

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