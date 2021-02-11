Дзюба дразнил обезьяну в зоопарке. Животное забросало его песком

Зачем вы такие новости выкладываете? Щас хряков бомбить будет не по-детски, что сайт будет глючить! Гы-гы-гы
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба побывал в зоопарке в ОАЭ.
Находясь возле вольера с обезьяной, капитан сборной России стал дразнить животное.
Поведение футболиста не понравилось примату, который забросал оппонента песком.
- «Зенит» в Дубае готовится ко второй части сезона.
- Форвард пропустил первый сбор команды из-за коронавируса.
Дзюба заглянул на ферму экзотических животных в Эмиратах.Артема на ней точно надолго запомнят pic.twitter.com/OQ0u9XvgDU— Матч ТВ (@MatchTV) February 11, 2021