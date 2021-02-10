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    Паршивлюк вернулся в общую группу «Динамо» и сможет сыграть со «Спартаком»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк восстановился после медицинских процедур и вернулся к тренировкам в общей группе. Москвичи работают на сборе в Турции.

    «В январе Сергей прошeл диагностическую артроскопию, весь второй сбор и выходные после него набирал форму по индивидуальной программе и с сегодняшнего дня тренируется с командной. С возвращением!» – сообщили москвичи.

    • Таким образом, Паршивлюк сможет сыграть в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (20 февраля).
    • Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
    • В сезоне РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей, сделал голевой пас.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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