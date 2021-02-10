Паршивлюк вернулся в общую группу «Динамо» и сможет сыграть со «Спартаком»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк восстановился после медицинских процедур и вернулся к тренировкам в общей группе. Москвичи работают на сборе в Турции.

«В январе Сергей прошeл диагностическую артроскопию, весь второй сбор и выходные после него набирал форму по индивидуальной программе и с сегодняшнего дня тренируется с командной. С возвращением!» – сообщили москвичи.

Таким образом, Паршивлюк сможет сыграть в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (20 февраля).

Паршивлюк – воспитанник «Спартака».

В сезоне РПЛ Паршивлюк провел 15 матчей, сделал голевой пас.