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    Агент Степанов: «ЦСКА интересовался Мевлей. Нам объяснили, что переход из «Зенита» невозможен. Не только по спортивным причинам»

    Футбольный агент Андрей Степанов рассказал о несостоявшемся трансфере защитника Михи Мевли из «Зенита» в ЦСКА.

    «Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за «Зенит». Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из «Зенита» в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала», – сказал агент.

    • Сейчас Мевля выступает за «Сочи».
    • В 19 матчах РПЛ он забил три гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +44966

      portero 22 минуты назад

      ЦСКА с Зенитом имел договоренности , не перекупать игроков друг у друга... неужели до сих пор это работает???

      0
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      Рейтинг: +8080

      Hektor 84 23 минуты назад

      Члинит футболистов отдает исключительно в фарм

      0
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      Рейтинг: +1138

      ruded 50 минут назад

      картофан привнес стремную практику - скупку барахла из стана противников. Совсем не работает селекция..

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