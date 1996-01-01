Агент Степанов: «ЦСКА интересовался Мевлей. Нам объяснили, что переход из «Зенита» невозможен. Не только по спортивным причинам»

ЦСКА с Зенитом имел договоренности , не перекупать игроков друг у друга... неужели до сих пор это работает???
Футбольный агент Андрей Степанов рассказал о несостоявшемся трансфере защитника Михи Мевли из «Зенита» в ЦСКА.
«Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за «Зенит». Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из «Зенита» в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала», – сказал агент.
- Сейчас Мевля выступает за «Сочи».
- В 19 матчах РПЛ он забил три гола.