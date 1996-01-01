Агент Степанов: «ЦСКА интересовался Мевлей. Нам объяснили, что переход из «Зенита» невозможен. Не только по спортивным причинам»

Футбольный агент Андрей Степанов рассказал о несостоявшемся трансфере защитника Михи Мевли из «Зенита» в ЦСКА.

«Несколько лет назад ЦСКА интересовался нашим клиентом Михой Мевлей. Он тогда играл за «Зенит». Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из «Зенита» в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала», – сказал агент.