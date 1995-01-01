«Спартак» – в день рождения Ещенко: «Поздравляем Супер Деда; желаем, чтобы все было чичи-гага»

Защитнику «Спартака» Андрей Ещенко исполнилось 37 лет. Пресс-служба клуба не забыла поздравить футболиста.

«С днeм рождения, Ещ! Сегодня нашему защитнику Андрею Ещенко исполняется 37 лет.

Поздравляем Супер Деда с праздником, желаем больше огня в сердце, крепкого здоровья и чтобы всe было чичи-гага», – написал «Спартак».