«Спартак» – в день рождения Ещенко: «Поздравляем Супер Деда; желаем, чтобы все было чичи-гага»

С Днем рождения Андрей! Хотя не все получается идеально но отдается игре без остатка.
Защитнику «Спартака» Андрей Ещенко исполнилось 37 лет. Пресс-служба клуба не забыла поздравить футболиста.
«С днeм рождения, Ещ! Сегодня нашему защитнику Андрею Ещенко исполняется 37 лет.
Поздравляем Супер Деда с праздником, желаем больше огня в сердце, крепкого здоровья и чтобы всe было чичи-гага», – написал «Спартак».
- Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство.
- В январе он продлил контракт с клубом до лета 2022 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.