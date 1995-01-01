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    «Спартак» – в день рождения Ещенко: «Поздравляем Супер Деда; желаем, чтобы все было чичи-гага»

    Защитнику «Спартака» Андрей Ещенко исполнилось 37 лет. Пресс-служба клуба не забыла поздравить футболиста.

    «С днeм рождения, Ещ! Сегодня нашему защитнику Андрею Ещенко исполняется 37 лет.

    Поздравляем Супер Деда с праздником, желаем больше огня в сердце, крепкого здоровья и чтобы всe было чичи-гага», – написал «Спартак».

    • Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство.
    • В январе он продлил контракт с клубом до лета 2022 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +82535

      zigbert 18 минут назад

      С Днем рождения Андрей! Хотя не все получается идеально но отдается игре без остатка.

      0
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      Рейтинг: +102

      BlackMurderDeco 30 минут назад

      А еще ваш дед в рот брал играя в еврокубках

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      plehanov6 1 час назад

      Поздравляю дед! Хотя, для меня, ты - въюнош!!!

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      Рейтинг: +26516

      oyabun 1 час назад

      Стесняюсь спросить, а как это "чичи-гага"? Или это какое то особое извращение у миллионеров?

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      Рейтинг: +619

      plehanov6 > oyabun 1 час назад

      Кстати, согласен с вопросом, я что-то сразу, не обратил внимание на это выражение!

      1
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      Рейтинг: +7488

      NewLife > oyabun 40 минут назад

      Это значит, чтобы всегда мог Леди Гагу чичить.

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