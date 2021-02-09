«Динамо» до 25 февраля хочет усилить три позиции

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о трансферных планах «Динамо». В них теперь участвует новый селекционер Нариман Акавов.
«Нариман Акавов получил работу в «Динамо». Времени, чтобы подписать новичков, у динамовского менеджмента остается не так много. Окно закрывается 25 февраля.
«Динамо» хочет усилить три позиции: центральный защитник, правый защитник, опорник», – сообщил инсайдер.
- Акавов в прошлом году работал селекционером в «Спартаке».
- «Динамо» идет в РПЛ 7-м.
- 20 февраля в 1/8 финала Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»