«Динамо» до 25 февраля хочет усилить три позиции

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о трансферных планах «Динамо». В них теперь участвует новый селекционер Нариман Акавов.

«Нариман Акавов получил работу в «Динамо». Времени, чтобы подписать новичков, у динамовского менеджмента остается не так много. Окно закрывается 25 февраля.

«Динамо» хочет усилить три позиции: центральный защитник, правый защитник, опорник», – сообщил инсайдер.