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    «Динамо» до 25 февраля хочет усилить три позиции

    Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о трансферных планах «Динамо». В них теперь участвует новый селекционер Нариман Акавов.

    «Нариман Акавов получил работу в «Динамо». Времени, чтобы подписать новичков, у динамовского менеджмента остается не так много. Окно закрывается 25 февраля.

    «Динамо» хочет усилить три позиции: центральный защитник, правый защитник, опорник», – сообщил инсайдер.

    • Акавов в прошлом году работал селекционером в «Спартаке».
    • «Динамо» идет в РПЛ 7-м.
    • 20 февраля в 1/8 финала Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2646

      neim 2 часа назад

      Как бы не на подписывал шлаку бесполезного, как в Спартаке. И за какие заслуги интересно, он в Динамо попал ?

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