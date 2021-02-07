У Соболева ушиб в районе коленного сустава. Он пройдет МРТ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прошел первичный осмотр после травмы, полученной сегодня в товарищеском матче с «Ригой» (4:0). Его заменили в первом тайме.

Как пишет твиттер клуба, у форварда диагностирован ушиб в районе коленного сустава.

В ближайшее время ему предстоит МРТ диагностика.

Соболев пропустил из-за травмы ноябрь и декабрь.

В этом сезоне он забил пять голов в 12 матчах РПЛ.