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    У Соболева ушиб в районе коленного сустава. Он пройдет МРТ

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прошел первичный осмотр после травмы, полученной сегодня в товарищеском матче с «Ригой» (4:0). Его заменили в первом тайме.

    Как пишет твиттер клуба, у форварда диагностирован ушиб в районе коленного сустава.

    В ближайшее время ему предстоит МРТ диагностика.

    • Соболев пропустил из-за травмы ноябрь и декабрь.
    • В этом сезоне он забил пять голов в 12 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Спартака»

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