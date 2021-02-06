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    Журналист Романо: «Челси» доволен Силвой, контракт могут продлить на следующий сезон»

    Защитник Тиаго Силва удовлетворяет руководство «Челси». При этом его контракт истекает по окончании сезона.

    «Силва и его агенты обсудят продление контракта до конца следующего сезона в ближайшие недели. Без спешки. Совет директоров доволен игроком, считает его отличным лидером», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • Силве 36 лет, он пришел в «Челси» как свободный агент летом.
    • В сезоне АПЛ бразилец провел 17 матчей, забил 2 гола.
    • «Челси» занимает в чемпионате 6-е место.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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    06.02.2021 22:15
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