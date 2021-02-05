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  • Бывший вице-президент «Анжи»: «Лимита денег при Керимове не было. Месси с Роналду тоже приехали бы»

Бывший вице-президент «Анжи»: «Лимита денег при Керимове не было. Месси с Роналду тоже приехали бы»

5 февраля 2021, 19:22
10

Бывший вице-президент «Анжи» Саид Абдуллаев рассказал о работе в клубе при владельце Сулеймане Керимове.

«Керимов не ограничивал селекционеров во главе с Ткаченко ни в средствах, ни в количестве трансферов. Если селекционеры убеждали Керимова в необходимости трансфера, как правило, вопрос уже не мог сорваться из-за суммы сделки.

Лимит вряд ли существовал. Была заинтересованность в том, чтобы в «Анжи» приезжали крутые звезды. Месси с Роналду, наверное, тоже приехали бы, может, не в разгар своей карьеры, но тем не менее», — цитирует Абдуллаева Sport24.

  • В сезоне-2012/13 «Анжи» выиграл бронзовые медали чемпионата России и вышел в финал Кубка.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1612544303
А что толку - где Анжи сейчас.
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Axe111
1612544675
АХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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DOCTOR PENALTY
1612546270
Это безумие переехало в Питер и сейчас живёт там.
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Hektor 84
1612549686
Ну и что с того? Где ты сейчас, где Анжи? Какой след в футболе оставили? Богатый дядя поигрался с игрушкой, а как наигрался выкинул! Чешет про крутых звезд. Кроме Это'О я звезд то и не увидел.
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ALEX ML
1612557982
Таких за сраку и на парашу
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ryabovamarciya
1612564125
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Рубинище
1612599679
Очень жаль, что вот так Анжи сгинул. Как подобной команды нам не хватает(с владельцем у которого безлимит на трансферы) .
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