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    Бывший вице-президент «Анжи»: «Лимита денег при Керимове не было. Месси с Роналду тоже приехали бы»

    Бывший вице-президент «Анжи» Саид Абдуллаев рассказал о работе в клубе при владельце Сулеймане Керимове.

    «Керимов не ограничивал селекционеров во главе с Ткаченко ни в средствах, ни в количестве трансферов. Если селекционеры убеждали Керимова в необходимости трансфера, как правило, вопрос уже не мог сорваться из-за суммы сделки.

    Лимит вряд ли существовал. Была заинтересованность в том, чтобы в «Анжи» приезжали крутые звезды. Месси с Роналду, наверное, тоже приехали бы, может, не в разгар своей карьеры, но тем не менее», — цитирует Абдуллаева Sport24.

    • В сезоне-2012/13 «Анжи» выиграл бронзовые медали чемпионата России и вышел в финал Кубка.

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    Источник: Sport24

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