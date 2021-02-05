Бывший вице-президент «Анжи»: «Лимита денег при Керимове не было. Месси с Роналду тоже приехали бы»

Бывший вице-президент «Анжи» Саид Абдуллаев рассказал о работе в клубе при владельце Сулеймане Керимове.
«Керимов не ограничивал селекционеров во главе с Ткаченко ни в средствах, ни в количестве трансферов. Если селекционеры убеждали Керимова в необходимости трансфера, как правило, вопрос уже не мог сорваться из-за суммы сделки.
Лимит вряд ли существовал. Была заинтересованность в том, чтобы в «Анжи» приезжали крутые звезды. Месси с Роналду, наверное, тоже приехали бы, может, не в разгар своей карьеры, но тем не менее», — цитирует Абдуллаева Sport24.
- В сезоне-2012/13 «Анжи» выиграл бронзовые медали чемпионата России и вышел в финал Кубка.
Источник: Sport24