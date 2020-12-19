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    «Арсенал» – о матче с «Зенитом»: «Растопим лед Северной столицы»

    «Арсенал» анонсировал матч 1/8 финала Кубка России против «Зенита». Туляки обещают жару на поле.

    «Будет жарко! Растопим лед Северной столицы», – написала пресс-служба «Арсенала».

    • Матч состоится 20 февраля.
    • «Арсенал» последний раз побеждал в Санкт-Петербурге в 2017 году (1:0).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Арсенал» идет в зоне переходных встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Арсенала»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4086

      ЮНик 1 минуту назад

      Насмешили лучшего форварда современности Дзюбу! А как пугающе звучала бы эта угроза для питерских при замене всего лишь одного слова - "Тула" на "Лондон".

      0
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      Рейтинг: +9

      d c 14 минут назад

      Еcли делаете ставки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +8

      tairdyachkov 43 минуты назад

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      -1
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      Рейтинг: +1061

      FROL001 55 минут назад

      Какой лёд? Там будет +20 и зелёный газон. Это вам не продуваемая всеми ветрами открывашка.

      2
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      Рейтинг: +8487

      Литейный4 58 минут назад

      Перчатку кто то тоже бросал Зениту. А в итоге жиденько обделались. Гыгыгы

      3
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