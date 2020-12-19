«Арсенал» – о матче с «Зенитом»: «Растопим лед Северной столицы»

Насмешили лучшего форварда современности Дзюбу! А как пугающе звучала бы эта угроза для питерских при замене всего лишь одного слова - "Тула" на "Лондон".
«Арсенал» анонсировал матч 1/8 финала Кубка России против «Зенита». Туляки обещают жару на поле.
«Будет жарко! Растопим лед Северной столицы», – написала пресс-служба «Арсенала».
- Матч состоится 20 февраля.
- «Арсенал» последний раз побеждал в Санкт-Петербурге в 2017 году (1:0).
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Арсенал» идет в зоне переходных встреч.
Будет жарко!Растопим лeд Северной Столицы pic.twitter.com/JFs7byIgaU— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 3, 2021