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    Правнук Бенито Муссолини подписал контракт с молодежной командой «Лацио»

    Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с молодежной командой «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.

    Футболист играет на позиции правого защитника. Романо уже дважды вызывался на матчи молодежки «Лацио».

    • Прадед Романо – один из основателей итальянского фашизма.
    • Считается, что Бенито Муссолини болел именно за «Лацио».

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11160

      Cules2013 1 час назад

      вот это збс, конечно)))
      родство ещё ничего не говорит о нём, как о человеке. мы уже, к счастью, переросли всю эту дичь, что за преступления одного, расплачивается вся семья, ещё и не одно поколение.

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