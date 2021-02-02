Правнук Бенито Муссолини подписал контракт с молодежной командой «Лацио»

вот это збс, конечно)))
родство ещё ничего не говорит о нём, как о человеке. мы уже, к счастью, переросли всю эту дичь, что за преступления одного, расплачивается вся семья, ещё и не одно поколение.
Романо Флориани Муссолини, правнук фашистского диктатора Бенито Муссолини, подписал контракт с молодежной командой «Лацио», сообщает Corriere dello Sport.
Футболист играет на позиции правого защитника. Романо уже дважды вызывался на матчи молодежки «Лацио».
- Прадед Романо – один из основателей итальянского фашизма.
- Считается, что Бенито Муссолини болел именно за «Лацио».