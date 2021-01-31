«Я вернулся». Дзюба присоединился к «Зениту» после коронавируса

Дзюбинатор возвратился в клуб чемпионов. Пора обновлять рекорды голов и голевых передач. Гыгыгы
Нападающий Артем Дзюба переболел коронавирусом и начал работу на сборе. Видео встречи игрока с командой доступно ниже.
В частности, Дзюба поприветствовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
- Наряду с Дзюбой к «Зениту» присоединился переболевший Андрей Лунев.
- Болезнь у Дзюбы и Лунева выявили 15 января.
- 2-й сбор «Зенита» продлится с 31 января по 12 февраля.
«Я вернулся!». Дзюба присоединился к команде на сборах после ковидного перерываАртем + «Зенит» =Сергей Циммерман pic.twitter.com/UCHwkjuP02— Матч ТВ (@MatchTV) January 31, 2021