«Я вернулся». Дзюба присоединился к «Зениту» после коронавируса

Нападающий Артем Дзюба переболел коронавирусом и начал работу на сборе. Видео встречи игрока с командой доступно ниже.

В частности, Дзюба поприветствовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Наряду с Дзюбой к «Зениту» присоединился переболевший Андрей Лунев .

. Болезнь у Дзюбы и Лунева выявили 15 января.

2-й сбор «Зенита» продлится с 31 января по 12 февраля.