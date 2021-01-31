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    «Я вернулся». Дзюба присоединился к «Зениту» после коронавируса

    Нападающий Артем Дзюба переболел коронавирусом и начал работу на сборе. Видео встречи игрока с командой доступно ниже.

    В частности, Дзюба поприветствовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

    • Наряду с Дзюбой к «Зениту» присоединился переболевший Андрей Лунев.
    • Болезнь у Дзюбы и Лунева выявили 15 января.
    • 2-й сбор «Зенита» продлится с 31 января по 12 февраля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8391

      Литейный4 2 часа назад

      Дзюбинатор возвратился в клуб чемпионов. Пора обновлять рекорды голов и голевых передач. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +7804

      Hektor 84 > Литейный4 1 час назад

      Вот это штырит тебя)))) клуб гомиков

      2
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      Рейтинг: -353

      литлбой77 > Hektor 84 1 час назад

      сайт превратился в сборище таких питрских гомиков!вот неохота на такую школоту отвлекаться,просто говорю ходят сюда поглорить похамить!

      2
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      Рейтинг: +13260

      alarm > литлбой77 1 час назад

      ты чего сюда рыло высунул? позор спартаку!

      2
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      Рейтинг: +5394

      Puddle > alarm 57 минут назад

      Минус ему поставь, чтобы раскудахтался пернатый

      -1
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      Рейтинг: +5394

      Puddle > литлбой77 49 минут назад

      Скоро подъедут пожарные, достанут шланг и тебе клизму сделают. Иначе как такое возгорание потушить???? Гы-гы-гы

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      Рейтинг: +7199

      NewLife > Литейный4 26 минут назад

      Дроченатор вернулся в клуб, позорящий страну. Пора обновлять ролики, геи заждались.

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