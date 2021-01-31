«Краснодар» отправился на второй сбор в Марбелью

«Краснодар» сегодня вылетел в Испанию на второй сбор, который пройдет в Марбелье. На юге Испании команда будет находиться до 11 февраля.

Первый сбор «Краснодар» провел в ОАЭ. Клуб сыграл три товарищеских матча, дважды победив и один раз сыграв вничью.

Первый официальный матч «Краснодар» проведет 18 февраля.

Соперник – загребское «Динамо» в Лиге Европы.