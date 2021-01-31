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    «Краснодар» отправился на второй сбор в Марбелью

    «Краснодар» сегодня вылетел в Испанию на второй сбор, который пройдет в Марбелье. На юге Испании команда будет находиться до 11 февраля.

    Первый сбор «Краснодар» провел в ОАЭ. Клуб сыграл три товарищеских матча, дважды победив и один раз сыграв вничью.

    • Первый официальный матч «Краснодар» проведет 18 февраля.
    • Соперник – загребское «Динамо» в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Краснодара»

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