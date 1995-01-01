«Кто мы? Мясо». Ребров – об ужине «Спартака» в ресторане

Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал фотографию с партнерами по команде из ресторана известного турецкого повара Нусрета Гекче. Его техника приготовления и выдержки мяса стала интернет-мемом.
«Кто мы? Мясо», – добавил Ребров хэштег к фото.
- «Спартак» проводит первый зимний сбор в Дубае.
- Московский клуб идет на третьем месте в РПЛ.