«Кто мы? Мясо». Ребров – об ужине «Спартака» в ресторане

Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал фотографию с партнерами по команде из ресторана известного турецкого повара Нусрета Гекче. Его техника приготовления и выдержки мяса стала интернет-мемом.

«Кто мы? Мясо», – добавил Ребров хэштег к фото.