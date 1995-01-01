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    «Кто мы? Мясо». Ребров – об ужине «Спартака» в ресторане

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал фотографию с партнерами по команде из ресторана известного турецкого повара Нусрета Гекче. Его техника приготовления и выдержки мяса стала интернет-мемом.

    «Кто мы? Мясо», – добавил Ребров хэштег к фото.

    • «Спартак» проводит первый зимний сбор в Дубае.
    • Московский клуб идет на третьем месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Реброва

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: 0

      fabo85 7 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5098

      Puddle 20 минут назад

      Нусрет- это штатный поросячий повар?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20126

      Боцман59rus 42 минуты назад

      Слишком весело живёте, при такой убогой игре, жизнь напоказ это зашквар))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18927

      bset 1 час назад

      Расскажи, Ребров, сколько матчей в этом сезоне провел?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4292

      Cleaner 1 час назад

      ЦСКА: «Кто мы? Чемпионы!»
      Ребров: «Кто мы? Мясо...»

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8182

      Литейный4 1 час назад

      Красные - белые!
      Беконы обгорелые!
      Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6302

      Alekxei Z. 1 час назад

      Партнёры. Кроме самого Реброва и не знаешь никого.
      Детский сад на экскурсии.

      1
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      Рейтинг: +1805

      Валерий2705 2 часа назад

      Так выже свинина тухлая! А турок вряд ли свинину подаёт, или это какой то неправильный турок!

      0
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      Рейтинг: +14990

      vladimir-7 2 часа назад

      Артем, какое мясо, ты ребро......

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