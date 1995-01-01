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    Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Велес»; ЦСКА – сборную испанских свободных агентов

    ЦСКА на сборе в Кампоаморе разгромил в товарищеском матче сборную испанских свободных агентов. Все семь мячей забили разные игроки.

    «Локомотив» там же, в Испании, оказался сильнее местного клуба «Велес».

    Товарищеские матчи

    Сборная испанских свободных агентов – ЦСКА (Россия) – 0:7 (0:6)

    Голы: 0:1 – Чалов, 6; 0:2 – Магнуссон, 14; 0:3 – Ахметов, 22; 0:4 – Сигурдссон, 33; 0:5 – Влашич, 39 (с пенальти); 0:6 – Дзагоев, 45; 0:7 – Шкурин, 87.

    Локомотив (Россия) – Велес (Испания) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 16; 2:0 – Лисакович, 49; 2:1 – Родригес, 71; 3:1 – Агеев, 76; 4:1 – Жемалетдинов, 89 (с пенальти).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13015

      alarm 36 секунд назад

      свободные агенты теперь точно останутся свободными.

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