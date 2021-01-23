Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Велес»; ЦСКА – сборную испанских свободных агентов

ЦСКА на сборе в Кампоаморе разгромил в товарищеском матче сборную испанских свободных агентов. Все семь мячей забили разные игроки.

«Локомотив» там же, в Испании, оказался сильнее местного клуба «Велес».

Товарищеские матчи

Сборная испанских свободных агентов – ЦСКА (Россия) – 0:7 (0:6)

Голы: 0:1 – Чалов, 6; 0:2 – Магнуссон, 14; 0:3 – Ахметов, 22; 0:4 – Сигурдссон, 33; 0:5 – Влашич, 39 (с пенальти); 0:6 – Дзагоев, 45; 0:7 – Шкурин, 87.

Локомотив (Россия) – Велес (Испания) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 16; 2:0 – Лисакович, 49; 2:1 – Родригес, 71; 3:1 – Агеев, 76; 4:1 – Жемалетдинов, 89 (с пенальти).