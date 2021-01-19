Сане: «Мои любимые «десятки» – Роналдиньо и Неймар»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане ответил УЕФА, кого считает любимыми «десятками» в мировом футболе. Он выбрал двух игроков, имеющих отношение к «Барселоне».

«Эти двое», – так подписал Сане гифку с Роналдиньо и Лионелем Месси.