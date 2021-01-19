Сане: «Мои любимые «десятки» – Роналдиньо и Неймар»

Неймар - это, как я понимаю, личное предпочтение новостника Бомбардира?)
Полузащитник «Баварии» Лерой Сане ответил УЕФА, кого считает любимыми «десятками» в мировом футболе. Он выбрал двух игроков, имеющих отношение к «Барселоне».
«Эти двое», – так подписал Сане гифку с Роналдиньо и Лионелем Месси.
- Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Роналдиньо, как и Месси, брал с каталонцами Лигу чемпионов.
- Сане дважды брал АПЛ с «Манчестер Сити».
These two @ChampionsLeague pic.twitter.com/4om6T9GBAY— Leroy Sané (@leroy_sane) January 19, 2021