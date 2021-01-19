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    Сане: «Мои любимые «десятки» – Роналдиньо и Неймар»

    Полузащитник «Баварии» Лерой Сане ответил УЕФА, кого считает любимыми «десятками» в мировом футболе. Он выбрал двух игроков, имеющих отношение к «Барселоне».

    «Эти двое», – так подписал Сане гифку с Роналдиньо и Лионелем Месси.

    • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Роналдиньо, как и Месси, брал с каталонцами Лигу чемпионов.
    • Сане дважды брал АПЛ с «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Лероя Сане

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11074

      Cules2013 12 минут назад

      Неймар - это, как я понимаю, личное предпочтение новостника Бомбардира?)

      0
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      Рейтинг: +11

      smit1993 59 минут назад

      а где неймар?

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