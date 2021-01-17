Азмун прибыл на сбор «Зенита» в ОАЭ. У иранца были проблемы с визой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прибыл в расположение клуба. Петербуржцы проводят сборы в ОАЭ.

Иранский футболист присоединился к команде только сейчас, так как у него были проблемы с визой (из-за сложностей во взаимоотношениях Ирана и ОАЭ).