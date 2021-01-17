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    Азмун прибыл на сбор «Зенита» в ОАЭ. У иранца были проблемы с визой

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прибыл в расположение клуба. Петербуржцы проводят сборы в ОАЭ.

    Иранский футболист присоединился к команде только сейчас, так как у него были проблемы с визой (из-за сложностей во взаимоотношениях Ирана и ОАЭ).

    • Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В активе форварда 44 гола и 18 ассистов в 74 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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    Источник: Твиттер «Зенита»

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