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    «Спартак» – «Зенит» – самая популярная трансляция года в РПЛ. Дерби ЦСКА и «Спартака» не вошло в топ-5

    «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию Mediascope опубликовал данные телевизионных рейтингов футбольных трансляций с участием российских клубов в 2020 году.

    Самыми популярными оказались две игры с участием «Спартака» и «Зенита». Матч 10-го тура нынешнего сезона РПЛ между этими командами собрал у телеэкранов аудиторию в 1,51 миллиона зрителей. За игрой 19-го тура наблюдали 1,312 миллиона человек.

    Ни один из матчей ЦСКА со «Спартаком» не попал в первую пятерку рейтинга.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14834

      vladimir-7 30 минут назад

      По Матч-ТВ не все матчи показывают, поэтому судить о количестве
      болельщиков, смотрящих встречи по Матч-ТВ, будет не объективным.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7784

      Литейный4 57 минут назад

      Вся страна болела за Зенит, который надругался над свиньями. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +1363

      spam2009 1 час назад

      Конечно, ведь Спартак-самая популярная команда в России

      0
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      Рейтинг: -658

      alarm_иг 1 час назад

      Благодаря Спартаку питорских шоколадных глиномесов с дрочуном в стране смотрят. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3593

      mamba9090909 > alarm_иг 25 минут назад

      "Глиномесы", с дрочуном вместе, поставили Спартак в интересную позу и отделали как хотели. А дрочун поставил заключительную точку, вколотив гол.

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