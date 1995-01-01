«Спартак» – «Зенит» – самая популярная трансляция года в РПЛ. Дерби ЦСКА и «Спартака» не вошло в топ-5

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию Mediascope опубликовал данные телевизионных рейтингов футбольных трансляций с участием российских клубов в 2020 году.

Самыми популярными оказались две игры с участием «Спартака» и «Зенита». Матч 10-го тура нынешнего сезона РПЛ между этими командами собрал у телеэкранов аудиторию в 1,51 миллиона зрителей. За игрой 19-го тура наблюдали 1,312 миллиона человек.

Ни один из матчей ЦСКА со «Спартаком» не попал в первую пятерку рейтинга.