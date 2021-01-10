«Арсенал» рассматривает досрочное возвращение Гендузи из аренды

«Арсенал» рассматривает опцию досрочного возвращения полузащитника Маттео Гендузи из аренды в «Герте». Она рассчитана до лета, но лондонцы, удовлетворенные игрой француза, не исключают его приезд обратно в АПЛ уже в январе.

В «Арсенале» считают, что Гендузи способен помочь во второй части сезона, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild.