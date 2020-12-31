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    Бундеслига. «Бавария» проиграла впервые с сентября, уступив «Боруссии» М

    Менхенгладбахская «Боруссия» оказалась сильнее «Баварии». Дубль оформил Йонас Хофманн. У гостей 20-й гол в сезоне Бундеслиги забил Роберт Левандовски.

    «Бавария» проиграла впервые с 27 сентября. Обе команды не изменили свое турнирное положение.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Боруссия М – Бавария – 3:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 20 (с пенальти); 0:2 – Горецка, 26; 1:2 – Хофманн, 36; 2:2 – Хофманн, 45; 3:2 – Нойхаус, 49.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +129

      teodogat 11 минут назад

      А что они должны тут выбежать и танцевать перед тобой? Ну просрали и просрали, они и в прошлом туре Майнцу уступали в первом тайме 0:2, в этом сезоне защита играет ужасно, а Флик пока сопли жует, мер не принимает. Поражение не заслуга Гладбаха а безобразная игра Баварии в защите. Видели мы Гладбах в ЛЧ, там для него Интер проблема, потому что там защитники тянут хотя бы на европейского середняка...

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      Рейтинг: -653

      СуперПАВ9 52 минуты назад

      Ну че фанаты баварки гле вы?

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