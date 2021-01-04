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    AS: Фати надеется восстановиться к первому матчу ЛЧ против «ПСЖ»

    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати форсирует восстановление после разрыва мениска левого колена.

    По информации AS, цель 18-летнего футболиста – вернуться в строй до середины февраля.

    Испанец надеется сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 16 февраля.

    • Фати травмировался в начале ноября и, согласно прогнозам, должен лечиться до марта.
    • В этом сезоне форвард провел за «Барсу» десять матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

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    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -654

      СуперПАВ9 1 час назад

      Пусть надеется как говорится но псж вынесит барсуков в одну калитку

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