AS: Фати надеется восстановиться к первому матчу ЛЧ против «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати форсирует восстановление после разрыва мениска левого колена.

По информации AS, цель 18-летнего футболиста – вернуться в строй до середины февраля.

Испанец надеется сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 16 февраля.