AS: Фати надеется восстановиться к первому матчу ЛЧ против «ПСЖ»

Пусть надеется как говорится но псж вынесит барсуков в одну калитку
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати форсирует восстановление после разрыва мениска левого колена.
По информации AS, цель 18-летнего футболиста – вернуться в строй до середины февраля.
Испанец надеется сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 16 февраля.
- Фати травмировался в начале ноября и, согласно прогнозам, должен лечиться до марта.
- В этом сезоне форвард провел за «Барсу» десять матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.