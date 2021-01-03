The Athletic: «Челси» начал поиск замены Лэмпарду

Летом Симеоне было бы интересно посмотреть в Апл по стопам лысого шарлатана или Аллегри подписать как вариант, итальянцы неплохо выстраивали свой футбол в Апл, Анчелотти неплохо сейчас Эвертоном рулит, неплохо бы конечно его было вернуть, но сейчас это не возможно думаю.
Фрэнк Лэмпард может покинуть пост главного тренера «Челси».
Как пишет The Athletic, лондонский клуб начал искать замену английскому специалисту.
По информации источника, у Лэмпарда напряженные отношения с некоторыми игроками.
- «Челси» выиграл лишь один раз в семи последних матчах.
- Команда опустилась на восьмое место в АПЛ.