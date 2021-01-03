Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    The Athletic: «Челси» начал поиск замены Лэмпарду

    Фрэнк Лэмпард может покинуть пост главного тренера «Челси».

    Как пишет The Athletic, лондонский клуб начал искать замену английскому специалисту.

    По информации источника, у Лэмпарда напряженные отношения с некоторыми игроками.

    • «Челси» выиграл лишь один раз в семи последних матчах.
    • Команда опустилась на восьмое место в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:28
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      O-Z 58 минут назад

      Летом Симеоне было бы интересно посмотреть в Апл по стопам лысого шарлатана или Аллегри подписать как вариант, итальянцы неплохо выстраивали свой футбол в Апл, Анчелотти неплохо сейчас Эвертоном рулит, неплохо бы конечно его было вернуть, но сейчас это не возможно думаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -647

      СуперПАВ9 > O-Z 58 минут назад

      Пусть семина подписывают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6031

      САДЫЧОК 1 час назад

      Семака заберите пжл ! А , если серьезно Тухель , очень крут !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -647

      СуперПАВ9 > САДЫЧОК 58 минут назад

      Снмак нормальный тренер

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3347

      solodealer 1 час назад

      ... игроки сплавляют...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11053

      Skull_Boy 1 час назад

      Зовите Тухеля или Фавра

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81749
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru