Родри в 2020 году сделал 2291 пас в АПЛ. Это лучший показатель в турнире

Лучшим футболистом АПЛ в 2020 году по сделанным пасам стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На его счету 2291 точная передача.

Родри показал процент точности 92,4. Это лучший результат в АПЛ в 2020 году среди полузащитников (среди тех, кто сделал не менее 1000 попыток отдать мяч).