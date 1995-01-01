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    Родри в 2020 году сделал 2291 пас в АПЛ. Это лучший показатель в турнире

    Лучшим футболистом АПЛ в 2020 году по сделанным пасам стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На его счету 2291 точная передача.

    Родри показал процент точности 92,4. Это лучший результат в АПЛ в 2020 году среди полузащитников (среди тех, кто сделал не менее 1000 попыток отдать мяч).

    • 24-летний испанец стоит на рынке 64 миллиона евро.
    • В текущем сезоне АПЛ он провел 14 встреч.
    • «Манчестер Сити» идет в АПЛ 8-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер OptaJoe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11019

      Cules2013 2 часа назад

      Сюда по статистике, вся защита Ливерпуля только что и пасует накоротке друг другу)))

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