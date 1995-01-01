Родри в 2020 году сделал 2291 пас в АПЛ. Это лучший показатель в турнире

Сюда по статистике, вся защита Ливерпуля только что и пасует накоротке друг другу)))
Лучшим футболистом АПЛ в 2020 году по сделанным пасам стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. На его счету 2291 точная передача.
Родри показал процент точности 92,4. Это лучший результат в АПЛ в 2020 году среди полузащитников (среди тех, кто сделал не менее 1000 попыток отдать мяч).
- 24-летний испанец стоит на рынке 64 миллиона евро.
- В текущем сезоне АПЛ он провел 14 встреч.
- «Манчестер Сити» идет в АПЛ 8-м.