Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился после повреждения лодыжки.
Как пишет Mundo Deportivo, 33-летний футболист уже полноценно тренируется с командой.
Вечером 1 января аргентинец провел занятие в общей группе.
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился после повреждения лодыжки.
Как пишет Mundo Deportivo, 33-летний футболист уже полноценно тренируется с командой.
Вечером 1 января аргентинец провел занятие в общей группе.