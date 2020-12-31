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    Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси полностью восстановился после повреждения лодыжки.

    Как пишет Mundo Deportivo, 33-летний футболист уже полноценно тренируется с командой.

    Вечером 1 января аргентинец провел занятие в общей группе.

    • Месси из-за травмы не сыграл с «Эйбаром» (1:1).
    • Следующий соперник «Барсы» – «Уэска».
    • В текущем сезоне форвард забил десять голов и сделал пять ассистов в 18 матчах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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