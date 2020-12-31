Джикия: «В 2020-м мы доказывали, что «Спартак» – это большая красно-белая семья»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил с новогодним поздравлением. В видео доступны выступления его партнеров.

«От всей души поздравляем вас с 2021 годом. 2020-й был непростым, но мы не раз доказали, что «Спартак» – это одна большая красно-белая семья, которая в сложной ситуации всегда поддержит друг друга. Вместе победим!» – сказал Джикия.

В 2020 году «Спартак» не вышел в еврокубки.

Сейчас команда идет в РПЛ 3-й.

2021 год начнется для «Спартака» кубковым матчем с «Динамо».