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  • Джикия: «В 2020-м мы доказывали, что «Спартак» – это большая красно-белая семья»

Джикия: «В 2020-м мы доказывали, что «Спартак» – это большая красно-белая семья»

31 декабря 2020, 17:16
6

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выступил с новогодним поздравлением. В видео доступны выступления его партнеров.

«От всей души поздравляем вас с 2021 годом. 2020-й был непростым, но мы не раз доказали, что «Спартак» – это одна большая красно-белая семья, которая в сложной ситуации всегда поддержит друг друга. Вместе победим!» – сказал Джикия.

  • В 2020 году «Спартак» не вышел в еврокубки.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 3-й.
  • 2021 год начнется для «Спартака» кубковым матчем с «Динамо».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Фонд «СПАРТАК – ДЕТЯМ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
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zigbert
1609432720
Это хорошо если в команде нет разногласий. Ждем хорошей игры и ее улучшения! С наступающим Новым годом всех! В Новый год входим с верой и надеждой в лучшее. Удачи счастья и здоровья!!!
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NewLife
1609436416
С Новым Годом спартаковцы и болельщики !!!! Отличной игры и обойтись без травм !!!
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Бичман59rus
1609455499
Да не парьтесь, оговорился человек - хотел сказать "большая красно-белая свинья"
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sochi-2013
1609487529
Блин, в заголовке прочитал, как одна красно-белая СВИНЬЯ! Прям оговорка по Фрейду.))
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alefreddy
1609492094
Верится в эти обещания с трудом
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