«Бавария» выложила фото Левандовски в кровати со всеми трофеями 2020 года

Вот и сравните уровень футбола в России и в Германии.
Лучший футболист Германии Левандовски лежит в кровати с трофеями.
Лучший футболист России Дзюба лежит в кровати и занимается любовью со своей рукой.
«Бавария» в твиттере опубликовала фотографию нападающего Роберта Левандовски в окружении 11 трофеев.
На снимке поляк лежит в кровати со всеми кубками и индивидуальными наградами, выигранными в 2020 году.
«Бавария» завоевала пять титулов за год, еще шесть призов Левандовски получил лично.
Guten Morgen! @lewy_official #TheBest#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/Cb6b7Tr89R— FC Bayern München (@FCBayern) December 31, 2020