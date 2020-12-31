«Бавария» выложила фото Левандовски в кровати со всеми трофеями 2020 года

«Бавария» в твиттере опубликовала фотографию нападающего Роберта Левандовски в окружении 11 трофеев.

На снимке поляк лежит в кровати со всеми кубками и индивидуальными наградами, выигранными в 2020 году.

«Бавария» завоевала пять титулов за год, еще шесть призов Левандовски получил лично.