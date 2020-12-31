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    «Бавария» выложила фото Левандовски в кровати со всеми трофеями 2020 года

    «Бавария» в твиттере опубликовала фотографию нападающего Роберта Левандовски в окружении 11 трофеев.

    На снимке поляк лежит в кровати со всеми кубками и индивидуальными наградами, выигранными в 2020 году.

    «Бавария» завоевала пять титулов за год, еще шесть призов Левандовски получил лично.

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    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9139

      BRO_football 44 минуты назад

      Вот и сравните уровень футбола в России и в Германии.
      Лучший футболист Германии Левандовски лежит в кровати с трофеями.
      Лучший футболист России Дзюба лежит в кровати и занимается любовью со своей рукой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19633

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Молодец, то, что надо, не проспал!

      0
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      Рейтинг: +879

      PassCSKA 1 час назад

      У Дзюбы тоже есть фото в кровати... почувствуйте разницу так сказать)
      P.S. Всех с наступающим!

      4
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      Рейтинг: +12645

      alarm > PassCSKA 57 минут назад

      но стыдно-то всё равно за спартак) с наступающим)

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