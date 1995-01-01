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    «Барселона» без Месси выиграла 55,9% матчей в Примере. С ним – 73,7%

    «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Нападающий каталонцев Лионель Месси пропустил эту встречу из-за травмы.

    С момента дебюта Месси в Примере «Барселона» выиграла 73,7% матчей, в которых аргентинец участвовал. В его отсутствие – 55,9% матчей.

    • «Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у клуба 25 очков.
    • Каталонцы занимают шестое место в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      киэнdжин 43 минуты назад

      Это гениальный футболист. Руководство просто привыкло на его таланте выезжать за что сейчас и платит всем своим неудачам. А Лео всегда в порядке.!

      0
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      Рейтинг: +16685

      slavutiq70 1 час назад

      Вот она роль настоящего лидера,

      0
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      Рейтинг: +5538

      серега кашин 2 часа назад

      то ли еще будет

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