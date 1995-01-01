«Барселона» без Месси выиграла 55,9% матчей в Примере. С ним – 73,7%

«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании. Нападающий каталонцев Лионель Месси пропустил эту встречу из-за травмы.

С момента дебюта Месси в Примере «Барселона» выиграла 73,7% матчей, в которых аргентинец участвовал. В его отсутствие – 55,9% матчей.