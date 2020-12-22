«Зенит» – лидер сезона РПЛ по голам с игры

тарасофские козлы, чтобы хоть как-то оправдать днищность спортага, будут утверждать, что судьи тащат зенит. а некоторые вообще голевые на дзюбу отдают, поэтому такая статистика, гы-гы!
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» забил с игры 32 гола. Это лучший показатель среди всех команд чемпионата.
На втором месте идет ЦСКА, который забил с игры 26 голов. Однако ЦСКА лидирует в турнире по ударам по воротам (325). Также москвичи первые по ударам в створ (121).
- «Зенит» – лидер сезона РПЛ по длительности голевых атак.
- Команда лидирует в чемпионате.
- Турнир возобновится в феврале.