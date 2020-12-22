Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    «Зенит» – лидер сезона РПЛ по голам с игры

    В текущем сезоне РПЛ «Зенит» забил с игры 32 гола. Это лучший показатель среди всех команд чемпионата.

    На втором месте идет ЦСКА, который забил с игры 26 голов. Однако ЦСКА лидирует в турнире по ударам по воротам (325). Также москвичи первые по ударам в створ (121).

    • «Зенит» – лидер сезона РПЛ по длительности голевых атак.
    • Команда лидирует в чемпионате.
    • Турнир возобновится в феврале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12647

      alarm 17 минут назад

      тарасофские козлы, чтобы хоть как-то оправдать днищность спортага, будут утверждать, что судьи тащат зенит. а некоторые вообще голевые на дзюбу отдают, поэтому такая статистика, гы-гы!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81638
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru