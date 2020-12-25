Дзюба – лидер сезона РПЛ по попаданиям в офсайд

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лидирует в сезоне РПЛ по офсайдам. Он 22 раза попадал в положение «вне игры».

Дзюба в сезоне РПЛ пропустил только два матча, забил 11 голов, сделал пять результативных пасов и лидирует в списке бомбардиров.