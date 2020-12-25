Дзюба – лидер сезона РПЛ по попаданиям в офсайд

Как-то седой Серафимыч сказал: "Дзюба играет как ветеран, медленно разгоняется, потом медленно останавливается." С такой физухой - это вечный офсайд.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лидирует в сезоне РПЛ по офсайдам. Он 22 раза попадал в положение «вне игры».
Дзюба в сезоне РПЛ пропустил только два матча, забил 11 голов, сделал пять результативных пасов и лидирует в списке бомбардиров.
- Рынок оценивает Дзюбу в 12 миллионов евро.
- Он играет за «Зенит» с 2015 года.
- Зенитовцы лидируют в РПЛ и могут взять 3-е чемпионство подряд.