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    Дзюба – лидер сезона РПЛ по попаданиям в офсайд

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба лидирует в сезоне РПЛ по офсайдам. Он 22 раза попадал в положение «вне игры».

    Дзюба в сезоне РПЛ пропустил только два матча, забил 11 голов, сделал пять результативных пасов и лидирует в списке бомбардиров.

    • Рынок оценивает Дзюбу в 12 миллионов евро.
    • Он играет за «Зенит» с 2015 года.
    • Зенитовцы лидируют в РПЛ и могут взять 3-е чемпионство подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19588

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Как-то седой Серафимыч сказал: "Дзюба играет как ветеран, медленно разгоняется, потом медленно останавливается." С такой физухой - это вечный офсайд.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3031

      raritet > DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Это точно, с Боруссией из-за него такой момент запороли. Точнее сказать , из офсайд он и не выходит. Пора ставить его вместо Лунева на ворота, хотя бы офсайдов не будет. А лучше вообще сразу на пенсию.

      0
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      Рейтинг: -1306

      Стыдно за зенит 30 минут назад

      И лидер по попаданиям в Азмуна. Кумир грязных бомжей.

      2
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