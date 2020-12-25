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    Ерохин – лидер сезона РПЛ по голам в одно касание

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в сезоне РПЛ забил шесть голов в одно касание. Это лучший показатель в лиге.

    Ни одного гола Ерохин не забил с двух и более касаний. Всего футболист провел в чемпионате 17 матчей, сделал две результативные передачи.

    • Рынок оценивает 31-летнего полузащитника в 3,2 миллиона евро.
    • Он дважды брал РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3178

      Ганнибал Лектор 2 минуты назад

      Так и должно происходить в клубе, играющем в ЛЧ! Семак, даже Ерохин играет в касание. Хватит верить в дзюбу. Ни одного настоящего защитника этот вип-онанист не обыграл!

      0
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      Рейтинг: +5981

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный игрок ! Те , кто хоть раз играл в большой футбол понимают как не просто забивать в одно касание..

      1
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      Рейтинг: +6543

      knikos > САДЫЧОК 53 минуты назад

      Это не так сложно , но только в одном случае , когда ты всегда готов к удару , когда ты прогнозируешь ход событий и мысленно предполагаешь , как к тебе мяч попадёт и в какой момент. Ну и специальные тренировки , отработки ударов по любым мячам , любой ногой тоже играют важную роль. Например , Широков тоже был мастером голов в одно касание и пасов тоже , в том числе голевых. Ерохин , к тому же , умный огрок .

      0
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      Рейтинг: +162

      Genchik92 > knikos 35 минут назад

      жаль с техникой проблемы цены бы ему не было ...

      0
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      Рейтинг: +12626

      alarm 1 час назад

      хрякам на открывашке забил

      3
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