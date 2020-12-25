Ерохин – лидер сезона РПЛ по голам в одно касание

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в сезоне РПЛ забил шесть голов в одно касание. Это лучший показатель в лиге.

Ни одного гола Ерохин не забил с двух и более касаний. Всего футболист провел в чемпионате 17 матчей, сделал две результативные передачи.