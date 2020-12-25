Ерохин – лидер сезона РПЛ по голам в одно касание

Так и должно происходить в клубе, играющем в ЛЧ! Семак, даже Ерохин играет в касание. Хватит верить в дзюбу. Ни одного настоящего защитника этот вип-онанист не обыграл!
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в сезоне РПЛ забил шесть голов в одно касание. Это лучший показатель в лиге.
Ни одного гола Ерохин не забил с двух и более касаний. Всего футболист провел в чемпионате 17 матчей, сделал две результативные передачи.
- Рынок оценивает 31-летнего полузащитника в 3,2 миллиона евро.
- Он дважды брал РПЛ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.