Состояние Абрамовича за 2020 год выросло на 1,33 миллиарда

Владелец «Челси» Роман Абрамович попал в топ-10 российских миллиардеров по версии Forbes, чье состояние увеличилось в уходящем году.

Абрамович занял 8-е место в рейтинге. Прирост за год – 1,33 миллиарда долларов.

На декабрь 2020-го состояние российского бизнесмена – 13,694 миллиарда.