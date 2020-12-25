Состояние Абрамовича за 2020 год выросло на 1,33 миллиарда

для справки это гнида. Почему? ведь он там давно живет. У него масса бизнеса находится в России. Засел в случае смены власти в РФ. на всякий случай. Иногда подачки пролетали в барского стола. Даже Усманов помогал выплачивать зп тренерам сборной России. Это вафля.
В сравнении, Галицкого можно привести в пример. Здесь заработал, здесь и вкладывает. Памятник человеку при жизни. Абрамка пусть там смотрит АПЛ.
Владелец «Челси» Роман Абрамович попал в топ-10 российских миллиардеров по версии Forbes, чье состояние увеличилось в уходящем году.
Абрамович занял 8-е место в рейтинге. Прирост за год – 1,33 миллиарда долларов.
На декабрь 2020-го состояние российского бизнесмена – 13,694 миллиарда.