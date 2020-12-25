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    Состояние Абрамовича за 2020 год выросло на 1,33 миллиарда

    Владелец «Челси» Роман Абрамович попал в топ-10 российских миллиардеров по версии Forbes, чье состояние увеличилось в уходящем году.

    Абрамович занял 8-е место в рейтинге. Прирост за год – 1,33 миллиарда долларов.

    На декабрь 2020-го состояние российского бизнесмена – 13,694 миллиарда.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Forbes

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    25.12.2020 22:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11867

      KLIM777 58 минут назад

      для справки это гнида. Почему? ведь он там давно живет. У него масса бизнеса находится в России. Засел в случае смены власти в РФ. на всякий случай. Иногда подачки пролетали в барского стола. Даже Усманов помогал выплачивать зп тренерам сборной России. Это вафля.

      В сравнении, Галицкого можно привести в пример. Здесь заработал, здесь и вкладывает. Памятник человеку при жизни. Абрамка пусть там смотрит АПЛ.

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      Рейтинг: +19559

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Отзовитесь, кто несказанно рад этому.

      1
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      Рейтинг: +1378

      B.G. 1 час назад

      А состояние наших людей за 2020 год? Большой, жирный минус....
      Все аккредитованы? Или еще не все?

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      Рейтинг: +1209

      elessar arnor > B.G. 1 час назад

      с родоками живу, успешный

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