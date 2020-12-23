Владимир Леонченко – главный кандидат на смену Кикнадзе

Стало известно, кто может сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора «Локомотива».

По информации «Спорт-Экспресса», главным кандидатом на освободившееся место является Владимир Леонченко – советник губернатора Воронежской области и бывший глава профсоюза футболистов.

Кандидатура Леонченко рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».