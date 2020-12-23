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    Владимир Леонченко – главный кандидат на смену Кикнадзе

    Стало известно, кто может сменить Василия Кикнадзе на посту генерального директора «Локомотива».

    По информации «Спорт-Экспресса», главным кандидатом на освободившееся место является Владимир Леонченко – советник губернатора Воронежской области и бывший глава профсоюза футболистов.

    Кандидатура Леонченко рассылается на согласование членам совета директоров «Локомотива».

    • Сегодня, 23 декабря, Василий Кикнадзе объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива».
    • Леонченко – бывший футболист. В 1994 году он играл за «Локомотив».
    • С 2019 года Леонченко работает в «Факеле».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2020 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100929

      zigbert 24 декабря 2020, 16:47

      Может сдвинет работу в Локомотиве с мертвой точки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5208

      PAREVG. 23 декабря 2020, 19:41

      Что-то я источнику не очень доверяю.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20945

      derrik2000 > PAREVG. 23 декабря 2020, 19:44

      Свеженькая новость "от Карпа":

      "Всем новым участникам совета директоров «Локо» была разослана бумага с фамилией Леонченко на утверждение в качестве нового генерального директора клуба. Посмотрим, пройдёт ли."

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 декабря 2020, 19:32

      а еще у него железнодорожное прошлое в качестве футболиста, в далеком 1994

      2
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    • ...
      Рейтинг: +363

      Guinnesss 23 декабря 2020, 19:20

      Хоть человек из футбола.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 23 декабря 2020, 19:14

      За "Торпедо" играл неплохо, особенно хорошо бил пенальти.

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