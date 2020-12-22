Сутормин стал лучшим игроком «Зенита» в декабре

Полузащитник Алексей Сутормин признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком декабря, сообщает пресс-служба клуба.
Сутормин набрал 22,61% голосов опрошенных. Второе место в опросе занял Сердар Азмун (21,85%), третье — Артем Дзюба (18,23%).
- В декабре Сутормин провел пять матчей в составе «Зенита», в которых сделал три голевые передачи.
- Для полузащитника индивидуальный приз стал первым в карьере.
Выбор сделан! Алексей Сутормин — «G-Drive. Лучший игрок» декабря!#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/pggcsrvkqh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 22, 2020