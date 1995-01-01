Смородская: «Есть ли планы по выдвижению в президенты ФНЛ? Я думаю»

Интересно, а у смородины что, ещё одна дочь есть на выданье???
Одну она замуж С РАЗМАХОМ выдала, будучи президентом Локо...
Пришёл черёд и второй???
)))))))))))))))))))
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о выдвижении в президенты ФНЛ.
«Пока ничего не комментирую. Есть ли такие планы? Я думаю», – цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
- Информация о выдвижении Смородской на пост президента ФНЛ появилась в телеграм-канале Football Truth.
- Смородская работала президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год.