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    Смородская: «Есть ли планы по выдвижению в президенты ФНЛ? Я думаю»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о выдвижении в президенты ФНЛ.

    «Пока ничего не комментирую. Есть ли такие планы? Я думаю», – цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

    • Информация о выдвижении Смородской на пост президента ФНЛ появилась в телеграм-канале Football Truth.
    • Смородская работала президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13574

      derrik2000 1 час назад

      Интересно, а у смородины что, ещё одна дочь есть на выданье???
      Одну она замуж С РАЗМАХОМ выдала, будучи президентом Локо...
      Пришёл черёд и второй???
      )))))))))))))))))))

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