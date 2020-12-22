CIES: Месси – в топ-3 футболистов по количеству игрового времени в 2020 году

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг полевых футболистов, сыгравших наибольшее количество минут в 2020 году.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр возглавил рейтинг. За календарный год он отыграл 4745 минут. Вторым стал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш – он провел на поле 4344 минуты.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси замкнул тройку. В 2020 году аргентинец отыграл 4293 минуты.