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    «Локомотив» показал, как Баринов тренируется вместе с племянником

    Пресс-служба «Локомотива» выложила видео тренировки полузащитника Дмитрия Баринова.

    Футболист занимался вместе со своим племянником.

    Клуб сообщил, что хавбек будет ежедневно работать в Черкизово до 29 декабря.

    Баринов с конца августа восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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