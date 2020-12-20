«Локомотив» показал, как Баринов тренируется вместе с племянником

Пресс-служба «Локомотива» выложила видео тренировки полузащитника Дмитрия Баринова.

Футболист занимался вместе со своим племянником.

Клуб сообщил, что хавбек будет ежедневно работать в Черкизово до 29 декабря.

Баринов с конца августа восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.

Дима Баринов продолжает восстанавливаться и будет ежедневно тренироваться в Черкизове до 29 декабряВ этот раз он занимался не один, а вместе со своим племянником Димой pic.twitter.com/47cZX6NmjM