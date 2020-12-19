Матч с «Зенитом» стал для «Спартака» 500-м в РПЛ при Федуне. Команда по очкам за этот период занимает третье место

На этой неделе «Спартак» провел 500-й матч в РПЛ при владельце Леониде Федуне. За этот период команда набрала 865 очков. Это третий показатель. Таблица доступна ниже.

Лидирует «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. «Спартак» при Федуне только один раз взял чемпионство.

Федун владеет клубом с 2004 года.

Трижды при нем «Спартак» играл в группе Лиги чемпионов.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

СЗМ – среднее количество очков за матч.

СПМ – среднее количество пропущенных голов за матч.