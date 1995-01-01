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    Матч с «Зенитом» стал для «Спартака» 500-м в РПЛ при Федуне. Команда по очкам за этот период занимает третье место

    На этой неделе «Спартак» провел 500-й матч в РПЛ при владельце Леониде Федуне. За этот период команда набрала 865 очков. Это третий показатель. Таблица доступна ниже.

    Лидирует «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. «Спартак» при Федуне только один раз взял чемпионство.

    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Трижды при нем «Спартак» играл в группе Лиги чемпионов.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    СЗМ – среднее количество очков за матч.

    СПМ – среднее количество пропущенных голов за матч.

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    Источник: твиттер Alexey Z. Spectre

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2450

      Masteralex 22 минуты назад

      СПМ на уровне Уфы Сатурна и Амкара :)

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      Рейтинг: +619

      Радио1000шумеров 1 час назад

      По СПМ ЦСКА - лидер, Конифей - лучший российский вратарь.

      0
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      Рейтинг: +738

      Сергей Каспийский > Радио1000шумеров 14 минут назад

      Игнашевич и братья Березуцкие ушли и его статистика резко изменилась

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      Рейтинг: +6876

      Литейный4 1 час назад

      Так поздравили, что всей стране стыдно за такой слабенький клуб. Гыгыгы

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      Рейтинг: +12329

      alarm 1 час назад

      стыдно за федунятник!

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      Рейтинг: +159

      Genchik92 2 часа назад

      Краснодар неплох

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