Сотрудники «Спартака» будут оснащены видеорегистраторами на матче с «Зенитом»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что сотрудники клуба будут носить записывающие устройства на матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
Клуб пришел к такому решению после инцидента в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» в матче 18-го тура с «Сочи».
«Да, уже сегодня на матче наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции.
В подтрибунном помещении на «Фиште» был местный оператор, который все снимал. А потом клуб решил дозировано выдавать записи в том виде, который выгоден именно «Сочи».
А по стационарным камерам слежения вообще непонятно, что происходило. Если, конечно, нам предоставили записи со всех камер, у КДК такой вопрос тоже вчера возник. В том числе поэтому и перенесли рассмотрение вопроса.
С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается», – приводит слова Фетисова «СЭ».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
- В первом круге команды сыграли вничью (1:1).