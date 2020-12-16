Сотрудники «Спартака» будут оснащены видеорегистраторами на матче с «Зенитом»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что сотрудники клуба будут носить записывающие устройства на матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Клуб пришел к такому решению после инцидента в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» в матче 18-го тура с «Сочи».

«Да, уже сегодня на матче наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции.

В подтрибунном помещении на «Фиште» был местный оператор, который все снимал. А потом клуб решил дозировано выдавать записи в том виде, который выгоден именно «Сочи».

А по стационарным камерам слежения вообще непонятно, что происходило. Если, конечно, нам предоставили записи со всех камер, у КДК такой вопрос тоже вчера возник. В том числе поэтому и перенесли рассмотрение вопроса.

С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается», – приводит слова Фетисова «СЭ».