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  • Сотрудники «Спартака» будут оснащены видеорегистраторами на матче с «Зенитом»

Сотрудники «Спартака» будут оснащены видеорегистраторами на матче с «Зенитом»

16 декабря 2020, 13:15
43

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что сотрудники клуба будут носить записывающие устройства на матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

Клуб пришел к такому решению после инцидента в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» в матче 18-го тура с «Сочи».

«Да, уже сегодня на матче наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции.

В подтрибунном помещении на «Фиште» был местный оператор, который все снимал. А потом клуб решил дозировано выдавать записи в том виде, который выгоден именно «Сочи».

А по стационарным камерам слежения вообще непонятно, что происходило. Если, конечно, нам предоставили записи со всех камер, у КДК такой вопрос тоже вчера возник. В том числе поэтому и перенесли рассмотрение вопроса.

С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается», – приводит слова Фетисова «СЭ».

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
  • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
  • В первом круге команды сыграли вничью (1:1).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (43)
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Закат ЕдРа
1608114074
Да, а как еще играть против газпрома, судей, вара и кабинетов?? В прошлом туре конкурентов притормозили вары!!!
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Spirit_78
1608115801
В ситуации с Тедеско такая мера необходима, это хамло ещё много скандалов устроит.
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BarStep
1608116618
Сценарий понятен: делаем провокацию и дружно включаем камеры - снимаем результаты + небольшой монтаж ("ненужное" убрать) и всё, кино готово для либерастов..
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alp
1608117065
походу, они там все больны...
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derrik2000
1608117365
"Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов" Клоун, мля! Лучше бы в Спартаке озаботились УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ИГРЫ, а не этой ерундой. Хотя "фантики от Спартака", которых и здесь на сайте достаточное количество, воспримут ЭТО с большим воодушевлением.
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вальтер 79
1608117798
вот же ппц у них в клубе реально у фляга у многих свистит))))))))
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Ziklop
1608118058
надо камеру и спереди и сзади , мало ли что , к Дзюбе в гости едут.
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Добрый Бобер
1608119302
Надеюсь, при виде камер, у Дзюбы не сработают инстинкты.
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Kollljan
1608122661
Про футболистов ФК Спартак ничего не скажу, а вот сам клуб деградировал полностью: руководство, менеджмент, тренерский состав, врачи и т.д. Срам один! Теперь ещё и видеорегистраторы навесят на себя. Лучше бубенцы на себя навесили бы, чтобы при ходьбе звенели. И все бы видели - вот, спартаковец идёт!
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NewLife
1608122759
Хорошо придумали. Теперь, как учит ЭСК, снимайте у синита: "Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода" и "почувствовав сопротивление в верхней части туловища ...........он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча" . Потом покажете карасю и ЭСК.
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