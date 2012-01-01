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    Сотрудники «Спартака» будут оснащены видеорегистраторами на матче с «Зенитом»

    Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что сотрудники клуба будут носить записывающие устройства на матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Клуб пришел к такому решению после инцидента в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» в матче 18-го тура с «Сочи».

    «Да, уже сегодня на матче наши сотрудники будут носить записывающие устройства. Это примерно то же самое, что есть у стюардов и сотрудников полиции.

    В подтрибунном помещении на «Фиште» был местный оператор, который все снимал. А потом клуб решил дозировано выдавать записи в том виде, который выгоден именно «Сочи».

    А по стационарным камерам слежения вообще непонятно, что происходило. Если, конечно, нам предоставили записи со всех камер, у КДК такой вопрос тоже вчера возник. В том числе поэтому и перенесли рассмотрение вопроса.

    С одной стороны, записывающие устройства у нас вводятся после инцидента в Сочи. С другой стороны, лично я считаю, что этот шаг логичный, потому что он позволит быстрее разбираться в спорных ситуациях, которые периодически возникают. А то получается, что две стороны говорят разное, а у бедного Григорьянца голова взрывается», – приводит слова Фетисова «СЭ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии36
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      Рейтинг: +26048

      oyabun 7 минут назад

      Ну если только это поможет выиграть. Тогда ладно.

      0
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      Рейтинг: +6456

      NewLife 12 минут назад

      Хорошо придумали. Теперь, как учит ЭСК, снимайте у синита: "Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода" и "почувствовав сопротивление в верхней части туловища ...........он поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча" . Потом покажете карасю и ЭСК.

      1
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      Рейтинг: +3633

      мы_не_рабы > NewLife 4 минуты назад

      Коротко и здОрово!

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      Рейтинг: +2425

      Kollljan 14 минут назад

      Про футболистов ФК Спартак ничего не скажу, а вот сам клуб деградировал полностью: руководство, менеджмент, тренерский состав, врачи и т.д. Срам один! Теперь ещё и видеорегистраторы навесят на себя. Лучше бубенцы на себя навесили бы, чтобы при ходьбе звенели. И все бы видели - вот, спартаковец идёт!

      1
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      Рейтинг: +2502

      neveldomha 27 минут назад

      А вести себя по взрослому, по человечьи не пробовали?

      1
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      Рейтинг: +22384

      пьяныйхоровод 42 минуты назад

      А в туалете Зенита им разрешат установить скрытую видеокамеру .

      0
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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 58 минут назад

      На скандал нарываются, свини!

      2
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      Рейтинг: +481

      Николай71 > paracetamol 54 минуты назад

      Парад цетамола, ты по утрам в зеркало взгляни. Там свинью увидешь!!!)))

      1
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      Рейтинг: +4893

      Добрый Бобер 1 час назад

      Надеюсь, при виде камер, у Дзюбы не сработают инстинкты.

      6
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      Рейтинг: +7423

      alp > Добрый Бобер 28 минут назад

      в самом деле... а то один мужик взял освежитель воздуха в супермаркете, почитать этикетку и, по привычке начал срать

      0
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      Рейтинг: +901

      Ziklop 1 час назад

      надо камеру и спереди и сзади , мало ли что , к Дзюбе в гости едут.

      4
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      Рейтинг: +901

      Ziklop 1 час назад

      теперь нарезки делать будет АнтоХА, и выдавать инфу в правильном виде для Спартака. Б...ть а в футбол то Спартак будет играть?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +178

      вальтер 79 1 час назад

      вот же ппц у них в клубе реально у фляга у многих свистит))))))))

      4
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