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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Любишь медок – люби и холодок». Ещенко анонсировал игру с «Зенитом» пословицами из «Брата»

    Пресс-служба «Спартака» анонсировала матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

    В проморолике защитник москвичей Андрей Ещенко произносит пословицы из фильма «Брат». Параллельно с этим «Спартак» вспоминает эпизоды из прошлых очных встреч с «Зенитом».

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в среду, 16 декабря.
    • Начало матча – в 20:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    15.12.2020 20:50
    Комментарии30
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      Рейтинг: +4341

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Играй, играй, да не заигрывайся...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1520

      Fusballer 9 часов назад

      Зенит вот перед ЛЧ целый мультик выпустил - и чем всё закончилось? Так что нафиг такой креатив без игры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1013

      нейтральныйкакникто 10 часов назад

      И футболист ниже среднего уровня , и как человек не дальновидный. В случае победы Спартака понятно всё , если ещё самого выпустят газон потоптать, а в случае победы Зенита , огребётся от болельщиков по полной , и от своих и от питерских. Такой рукоблуд-дзюбиньо № 2

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Урия Гип 2 15 часов назад

      "Музыка ваша га@но. Скоро вашему Спартаку кирдык будет."

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1904

      Klaido > Урия Гип 2 5 часов назад

      вас, п.ида.расов забыли просить......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1882

      Бриг 16 часов назад

      Смешно. После матча вспомним.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1520

      Fusballer 16 часов назад

      Надо было завершить видео фразой из сцены в автобусе, пусть это и не пословица.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Алекс0190 > Fusballer 14 часов назад

      это был трамвай....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1520

      Fusballer > Алекс0190 9 часов назад

      Да, я сомневался, но исправлять не стал)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6125

      Владислав Vlad 16 часов назад

      Ну и на кой?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6461

      knikos 17 часов назад

      "Езжай домой , мама там ждёт и устройся в ментовку к дяде ( забыл) ". Ещенко ! Понял ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6461

      knikos 17 часов назад

      В аэропорту : " Вот де...лы "

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1520

      Fusballer > knikos 16 часов назад

      уроды там были))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5157

      vladik12 17 часов назад

      Большого актера потерял российский синематограф).

      1
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