«Любишь медок – люби и холодок». Ещенко анонсировал игру с «Зенитом» пословицами из «Брата»

Играй, играй, да не заигрывайся...
Пресс-служба «Спартака» анонсировала матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
В проморолике защитник москвичей Андрей Ещенко произносит пословицы из фильма «Брат». Параллельно с этим «Спартак» вспоминает эпизоды из прошлых очных встреч с «Зенитом».
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в среду, 16 декабря.
- Начало матча – в 20:00 по московскому времени.
«В Москве вся сила!» Ещ вспоминает любимые пословицы из фильма «Брат»Андрей Ещенко анонсирует заключительный матч года #ЗенитСпартак pic.twitter.com/NArSurFVTI— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020