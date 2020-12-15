«Любишь медок – люби и холодок». Ещенко анонсировал игру с «Зенитом» пословицами из «Брата»

Пресс-служба «Спартака» анонсировала матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

В проморолике защитник москвичей Андрей Ещенко произносит пословицы из фильма «Брат». Параллельно с этим «Спартак» вспоминает эпизоды из прошлых очных встреч с «Зенитом».

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в среду, 16 декабря.

Начало матча – в 20:00 по московскому времени.