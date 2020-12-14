Соболев приступил к беговой работе на поле

Надеемся увидеть его на поле уже на зимних сборах.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает восстанавливаться после травмы.
23 ноября футболист перенес операцию в связи с блокадой коленного сустава.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня форвард приступил к следующему этапу реабилитации – бегу на поле.
В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил пять голов в 12 матчах.
Александр Соболев приступил к следующему этапу реабилитации – бегу на полеЗдоровья, Саша! pic.twitter.com/QHqMpbSS2p— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 14, 2020