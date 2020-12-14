Соболев приступил к беговой работе на поле

Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает восстанавливаться после травмы.

23 ноября футболист перенес операцию в связи с блокадой коленного сустава.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня форвард приступил к следующему этапу реабилитации – бегу на поле.

В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил пять голов в 12 матчах.