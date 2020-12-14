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    Соболев приступил к беговой работе на поле

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает восстанавливаться после травмы.

    23 ноября футболист перенес операцию в связи с блокадой коленного сустава.

    Как сообщает пресс-служба московского клуба, сегодня форвард приступил к следующему этапу реабилитации – бегу на поле.

    В текущем розыгрыше РПЛ Соболев забил пять голов в 12 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 00:52
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +81450

      zigbert 3 часа назад

      Надеемся увидеть его на поле уже на зимних сборах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3935

      Cleaner 7 часов назад

      Так и пробегает до самой пенсии рядом с футболом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26039

      oyabun 9 часов назад

      Картинка радует!

      1
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