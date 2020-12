Боксер Макгован во время боя интересовался счетом манчестерского дерби

В Лондоне состоялся боксерский поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Спортсмен, участвовавший в предварительных боях, в перерыве между раундами интересовался счетом манчестерского футбольного дерби. Видео доступно ниже.

Это Маколей Макгован. Дерби так и завершилось – вничью 0:0, а боксер проиграл свой бой Кайрону Конвею единогласным решением судей.

«What's the City score?»