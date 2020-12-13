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    Боксер Макгован во время боя интересовался счетом манчестерского дерби

    В Лондоне состоялся боксерский поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Спортсмен, участвовавший в предварительных боях, в перерыве между раундами интересовался счетом манчестерского футбольного дерби. Видео доступно ниже.

    Это Маколей Макгован. Дерби так и завершилось – вничью 0:0, а боксер проиграл свой бой Кайрону Конвею единогласным решением судей.

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    Источник: твиттер Sky Sports Boxing

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    13.12.2020 08:44
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