Боксер Макгован во время боя интересовался счетом манчестерского дерби

В Лондоне состоялся боксерский поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Спортсмен, участвовавший в предварительных боях, в перерыве между раундами интересовался счетом манчестерского футбольного дерби. Видео доступно ниже.
Это Маколей Макгован. Дерби так и завершилось – вничью 0:0, а боксер проиграл свой бой Кайрону Конвею единогласным решением судей.
- Манчестерские клубы сыграли в нулевую ничью впервые с апреля 2017 года.
- «Манчестер Юнайтед» занимает в таблице 8-е место, «Манчестер Сити» – 9-е.
- Оба клуба вышли в евровесну.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Sky Sports Boxing