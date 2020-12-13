Боксер Макгован во время боя интересовался счетом манчестерского дерби

В Лондоне состоялся боксерский поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Спортсмен, участвовавший в предварительных боях, в перерыве между раундами интересовался счетом манчестерского футбольного дерби. Видео доступно ниже.
Это Маколей Макгован. Дерби так и завершилось – вничью 0:0, а боксер проиграл свой бой Кайрону Конвею единогласным решением судей.
- Манчестерские клубы сыграли в нулевую ничью впервые с апреля 2017 года.
- «Манчестер Юнайтед» занимает в таблице 8-е место, «Манчестер Сити» – 9-е.
- Оба клуба вышли в евровесну.
«What's the City score?»The priorities of @MacaulayMcgowanFollow #JoshuaPulev here: https://t.co/4y3aVMWc80 pic.twitter.com/yNDvmt1knF— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2020