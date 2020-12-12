«Спартак» – о смерти Гафта: «Ушeл из жизни великий актeр и преданный болельщик нашего клуба»

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    12.12.2020 12:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 12 декабря, 22:45

      Великий актер! Светлая память!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4591

      filosof sparty 12 декабря, 19:09

      Земля пухом!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1899

      alll-333 12 декабря, 16:53

      Царство небесное... Ушёл ещё один великий...

      3
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 12 декабря, 16:22

      Ушел один, а потеряли целый пласт эмоций.
      Земля тебе пухом.

      3
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      Рейтинг: -699

      Синитсосит 12 декабря, 15:04

      великий актёр, очень жаль, скоро останутся одни недокомики

      3
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      Рейтинг: -401

      net zenit1967 > Синитсосит 12 декабря, 16:09

      ты прав!сейчас и фильмы то смотреть неинтересно!одни алармы!

      1
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      Рейтинг: +27

      sasan000 12 декабря, 13:30

      Царствие небесное великому актеру!Пусть земля будет ему пухом!Уходят великие!!

      8
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