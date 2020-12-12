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  • «Спартак» – о смерти Гафта: «Ушeл из жизни великий актeр и преданный болельщик нашего клуба»

«Спартак» – о смерти Гафта: «Ушeл из жизни великий актeр и преданный болельщик нашего клуба»

12 декабря 2020, 12:43
6

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на смерть актера Валентина Гафта.

  • Артист умер сегодня в возрасте 85 лет.
  • Его похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище Москвы.

«Два «Спартака» – один в Большом, другой в Большом футболе, но я бы в театр не пошел, когда «Спартак» на поле.

Ушeл из жизни великий актeр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», – говорится в заявлении «Спартака».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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sasan000
1607769019
Царствие небесное великому актеру!Пусть земля будет ему пухом!Уходят великие!!
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Синитсосит
1607774680
великий актёр, очень жаль, скоро останутся одни недокомики
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ivany4
1607779339
Ушел один, а потеряли целый пласт эмоций. Земля тебе пухом.
Ответить
Просто-333
1607781188
Царство небесное... Ушёл ещё один великий...
Ответить
filosof sparty
1607789384
Земля пухом!
Ответить
zigbert
1607802338
Великий актер! Светлая память!
Ответить
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