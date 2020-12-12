«Спартак» – о смерти Гафта: «Ушeл из жизни великий актeр и преданный болельщик нашего клуба»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на смерть актера Валентина Гафта.

Артист умер сегодня в возрасте 85 лет.

Его похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище Москвы.

«Два «Спартака» – один в Большом, другой в Большом футболе, но я бы в театр не пошел, когда «Спартак» на поле.

Ушeл из жизни великий актeр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», – говорится в заявлении «Спартака».