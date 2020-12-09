The Guardian: руководство доверяет Сульшеру и убеждено, что «Манчестер Юнайтед» поборется в этом сезоне за титул

тратить огромные бабки чтобы выиграть кубок лиги АПЛ или ЛЕ да как раз такой тренер и нужен типа Семака в Зените
Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Ему доверяют и видят, как команда растет.
Менеджеры убеждены, что в этом сезоне клуб будет бороться за титул. Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.
- Норвежец тренирует манчестерцев с 2018 года.
- С командой он еще не взял ни одного трофея.
- «Юнайтед» в АПЛ идет 6-м.