The Guardian: руководство доверяет Сульшеру и убеждено, что «Манчестер Юнайтед» поборется в этом сезоне за титул

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Ему доверяют и видят, как команда растет.

Менеджеры убеждены, что в этом сезоне клуб будет бороться за титул. Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.