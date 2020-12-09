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    The Guardian: руководство доверяет Сульшеру и убеждено, что «Манчестер Юнайтед» поборется в этом сезоне за титул

    Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, руководство «Манчестер Юнайтед» не намерено увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Ему доверяют и видят, как команда растет.

    Менеджеры убеждены, что в этом сезоне клуб будет бороться за титул. Весной команда выступит в плей-офф Лиги Европы.

    • Норвежец тренирует манчестерцев с 2018 года.
    • С командой он еще не взял ни одного трофея.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет 6-м.

    Источник: The Guardian

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    09.12.2020 22:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 10 декабря 2020, 08:42

      тратить огромные бабки чтобы выиграть кубок лиги АПЛ или ЛЕ да как раз такой тренер и нужен типа Семака в Зените

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