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    Чех Краловец обслужит матч «Челси» – «Краснодар»

    УЕФА назначила судей на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси»«Краснодар». Главный арбитр встречи – чех Павел Краловец.

    Помогать ему будут Ян Патак и Томаш Мокруш. Резервный судья – Мирослав Зелинка. За работу VAR будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.

    • «Краснодар» досрочно занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • «Челси» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.
    • Игра состоится завтра, 8 декабря. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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