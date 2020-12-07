Чех Краловец обслужит матч «Челси» – «Краснодар»

УЕФА назначила судей на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Краснодар». Главный арбитр встречи – чех Павел Краловец.
Помогать ему будут Ян Патак и Томаш Мокруш. Резервный судья – Мирослав Зелинка. За работу VAR будут отвечать итальянцы Паоло Валери и Массимилиано Иррати.
- «Краснодар» досрочно занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.
- «Челси» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.
- Игра состоится завтра, 8 декабря. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
Источник: сайт УЕФА