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  • «Добрый, позитивный, простой». Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества

«Добрый, позитивный, простой». Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества

4 декабря 2020, 21:23

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук раскрыл свои лучшие и худшие качества. Также он сказал, что ценит в девушках.

– Три твоих лучших качества?

– Добрый, позитивный, простой.

– Три твоих худших качества?

– Назову два: доверчивый, вспыльчивый.

– Что больше всего ценишь в друзьях?

– Верность.

– Что важнее, дружба или любовь?

– Это тяжело сравнивать. В любви должна быть дружба, а в дружбе должна быть любовь.

– Три качества, которые ты ценишь в девушках?

– Верность, забота и любовь. Все эти качества я ценю в своей девушке.

  • Игрок стоит на рынке 12 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 результативные передачи.
  • «Локомотив» идет в таблице 7-м.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
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