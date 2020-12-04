«Добрый, позитивный, простой». Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук раскрыл свои лучшие и худшие качества. Также он сказал, что ценит в девушках.
– Три твоих лучших качества?
– Добрый, позитивный, простой.
– Три твоих худших качества?
– Назову два: доверчивый, вспыльчивый.
– Что больше всего ценишь в друзьях?
– Верность.
– Что важнее, дружба или любовь?
– Это тяжело сравнивать. В любви должна быть дружба, а в дружбе должна быть любовь.
– Три качества, которые ты ценишь в девушках?
– Верность, забота и любовь. Все эти качества я ценю в своей девушке.
- Игрок стоит на рынке 12 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 результативные передачи.
- «Локомотив» идет в таблице 7-м.
Источник: официальный сайт «Локомотива»