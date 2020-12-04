«Добрый, позитивный, простой». Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук раскрыл свои лучшие и худшие качества. Также он сказал, что ценит в девушках.

– Три твоих лучших качества?

– Добрый, позитивный, простой.

– Три твоих худших качества?

– Назову два: доверчивый, вспыльчивый.

– Что больше всего ценишь в друзьях?

– Верность.

– Что важнее, дружба или любовь?

– Это тяжело сравнивать. В любви должна быть дружба, а в дружбе должна быть любовь.

– Три качества, которые ты ценишь в девушках?

– Верность, забота и любовь. Все эти качества я ценю в своей девушке.