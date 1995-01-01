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    «Добрый, позитивный, простой». Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук раскрыл свои лучшие и худшие качества. Также он сказал, что ценит в девушках.

    – Три твоих лучших качества?

    – Добрый, позитивный, простой.

    – Три твоих худших качества?

    – Назову два: доверчивый, вспыльчивый.

    – Что больше всего ценишь в друзьях?

    – Верность.

    – Что важнее, дружба или любовь?

    – Это тяжело сравнивать. В любви должна быть дружба, а в дружбе должна быть любовь.

    – Три качества, которые ты ценишь в девушках?

    – Верность, забота и любовь. Все эти качества я ценю в своей девушке.

    • Игрок стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола, сделал 4 результативные передачи.
    • «Локомотив» идет в таблице 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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